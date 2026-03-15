Antoneli u trci za VN Kine zabeležio prvu pobedu u F1

Vozač Mercedesa Andrea Kimi Antoneli pobedio je danas u trci Formule 1 za Veliku nagradu Kine, čime je Italijan ostvario prvi trijumf u karijeri.

Antoneli je pobedom na stazi u Šangaju postao prvi Italijan koji je nakon 2006. godine slavio u trci Formule 1. Pre 20 godina poslednju pobedu Italiji doneo je vozač Renoa Đankarlo Fizikela u trci za Veliku nagardu Malezije.

Sa 19 godina, šest meseci i 18 dana Antoneli je postao drugi najmlađi pobednik u trci Formule 1, a rekord i dalje drži vozač Red Bula Maks Verstapen koji je 2016. godine slavio sa 18 godina i 228 dana.

Drugo mesto pripalo je Antonelijevom timskom kolegi Džordžu Raselu, dok je treće mesto zauzeo vozač Ferarija Luis Hamilton.

Hamilton, sedmostruki svetski šampion, tako je došao do prvog plasmana na podijum u glavnoj trci u bolidu Ferarija, a prekinuo je niz bez podijuma od Velike nagrade Las Vegasa 2024. godine.

Četvrto mesto zauzeo je Hamiltonov timski kolega Šarl Lekler, peti je trku završio vozač Hasa Oliver Berman, a šestu poziciju je zauzeo vozač Alpine Pjer Gasli.

Bodove su osvojili još Lijam Loson (Rejsing buls), Isak Hadžar (Red Bul), Karlos Sainc (Vilijams) i Franko Kolapinto (Alpina).

Posle dva trkačka vikenda u generalnom plasmanu vodi Rasel sa 51 bodom, Antoneli na drugom mestu ima 47 bodova, Lekler na trećem mestu ima 34 boda, a Hamilton je četvrti sa 33 boda.

Naredna trka vozi se 29. marta za Veliku nagradu Japana.

(Beta)

