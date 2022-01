AO bez Đokovica je kao slusati Stonse bez Dzegera

BEOGRAD – Predsednik Olimpijskog komiteta Srbije (OKS) Božidar Maljković uputio je danas pismo svom kolegi iz Olimpijskog komiteta Australije Džonu Koutsu, zbog situacije u kojoj se nalazi najbolji teniser sveta Novak Đoković.

U svetlu aktuelnih događaja vezanih za probleme sa ulaskom u Australiju i nastupom na Australijan Openu sa kojima se suočava najbolji teniser sveta, Maljković u pismu izražava snažan protest zbog tretmana koji Novak Đoković trenutno ima.

Pored toga, Maljković je svog kolegu pozvao da u duhu olimpijskih vrednosti, da svoj doprinos u rešavanju nepravde sa kojom se najbolji sportista sveta trenutno susreće.

„Uskratiti Novaku Đokoviću igranje na Australijan Openu, jeste kao i slušati Roling Stonse bez Mika Džegera, dakle neprirodno. Političke vlasti vaše teritorije, uzele su na sebe pravo koje im nikako ne pripada, da svojim odlukama utiču na plasman tenisera na ATP listi“, napisao je Maljković u pismu Koutsu, koje je objavljeno na sajtu OKS.

Kako kaže, iako je sam po vokaciji pravnik, priznaje da bolje poznaje kontinentalno nego anglosaksonsko pravo.

„Ipak, mojoj pravničkoj logici izmiče razumevanje tretmana kojem je podvrgnut moj sportista, najbolji teniser sveta Novak Đoković. Ukoliko se ispostavi kao tačna informacija da je moj zemljak podvrgnut surovoj pravdi Australije za razliku od ostalih sportista sa identičnim medicinskim statusom kako bih mogao da okarakterišem ovu situaciju sem jasno i očevidno diskriminatorsku? To nas dovodi do one Orvelove sentence da su sve životinje iste, ali da su neke istije od drugih““, navodi se između ostalog u pismu Maljkovića.

Maljković ističe da je više nego uveren da Novak nije prekršio niti jedan pozitivan propis ili zakon koji je kod vas na snazi.

„Ukoliko Australija želi da je i u buduće smatramo za demokratsku i uređenu, ona će morati ili da poštuje i dosledno sprovodi svoje zakone, ili da ih u parlamentu menja“, navodi on.

Tako danas, on stoički i u tišini podnosi nehuman tretman vašeg “ekstradicionog“ kazamata, u društvu vaški i pacova, a njegova tišina glasnija je od buke koju dižu vaši političari, dodaje Maljković i podseća daje Đoković prvi uputio pomoć Australiji kada su je zahvatili katastrofalni požari.

„Pominjući ga na svojim tviter nalozima neke prolazne političke pojave neće ostati trajno zabeležene u istoriji Melburna kao što će to ostati Novak, jer ma kakva konačna odluka vaše administracije bila, on će ostati najveći i neprevaziđeni šampion Ozi Opena. Zbog svega navedenog, dragi prijatelju, ja vas molim da svoj ugled i sportski autoritet uložite u odbranu olimpizma, pravnih normi i u krajnjoj liniji čovečnosti“, rekao je Maljović.

On je ukazao, da bi trebalo da ima u vidu da se govori o čoveku čoveku koji se odrekao glutena u ishrani budući da od rođenja ima probleme sa astmom i „čije zdravlje može biti ozbiljno ugroženo kako vakcinom protiv kovida 19, tako i boravkom u nehumanim uslovima vašeg pritvora“.

„Služiće vam na čast svaki vid pomoći koju pružite jednom divnom čoveku kakav je Novak“, zaključuje Maljković u svom pismu.

(Tanjug)

