Apsolutna dominacija: Ovo je dokaz da je Novak Đoković zaista najbolji teniser

Novak Đoković u ponedeljak se, posle dve godine, vratio na mesto koje mu i pripada, a to je prva pozicija ATP liste. U martu je bio na 22. mestu, ali je Nole sve koji su sumnjali da je moguće da će do novembra doći do vrha demantovao i još jedom potvrdio da mu u ovom trenutku nema ravnog.

Djokovic against active grand slam finalists and champions: Nadal 27-25

Federer 25-22

Murray 25-11

Berdych 25-3

Wawrinka 19-5

Tsonga 16-6

Ferrer 16-5

Cilic 16-2

Del Potro 15-4

Nishikori 15-2

Raonic 9-0

Baghdatis 8-0

Anderson 7-1

Thiem 5-2 Total 228-88 (72.2%) — No22 to No1e (@Certinfy) November 3, 2018

Đokovićev povratak započet je na Vimbldonu, kada je Novak potvrdio da se će ostatak sezone biti spektakularan, a zatim sus e nizali trijumfi u Sinsinatiju, jedinom mastersu koji mu je nedostajao, zatim US Openu i Šangaju. Mogao je da uveća kolekciju trofeja ove sezone, ali su ga umor i motivisani Hačanov sprečili da pokori i Pariz.

Ipak, bez obzira na poraz u finalu Pariza, Đoković se vratio na vrh i sjajnim igrama je pokazao da još dugo želi tu da ostane. A dokaz njegove dominacije se najbolje može odraziti po broju međusobnih pobeda protiv rivala koji su osvajali ili su igrali grend slem finale. Protiv svih njih Nole ima pozitivan skor.