Arsenal i PSŽ u četvrtfinalu Lige šampiona

Fudbaleri Arsenala plasirali su se večeras u četvrtfinale Lige šampiona, nakon što su na svom terenu u Londonu u revanš meču pobedili Bajer Leverkuzen 2:0.

U prvom meču u Leverkuzenu rezultat je bio nerešen 1:1.

Arsenal je poveo u 36. minutu. Ebereči Eze je snažnim udarcem iz voleja, sa oko 17 metara, doneo prednost domaćem timu.

Deklan Rajs je pogotkom u 63. minutu doneo dva gola prednosti Arsenalu. On je udarcem sa ivice šesnaesterca, u donji desni ugao, zatresao mrežu Bajera.

Arsenal će u četvrtfinalu igrati protiv lisabonskog Sportinga, koji je ranije danas eliminisao Bodo Glimt ukupnim rezultatom 5:3.

Plasman u četvrtfinale obezbedio je i Pari Sen Žermen, nakon što je i u revanš meču pobedio, na gostujućem terenu u Londonu, Čelsi 3:0.

PSŽ slavio ukupnim rezultatom 8:2, pošto je u prvom meču na svom terenu slavio 5:2.

Poveo je PSŽ golom Hviče Kvarachelije u šestom minutu. On je nakon dobijenog duela sa Sarom, udarcem iskosa pogodio dalji ugao gola Čelsija.

PSŽ je duplirao prednost u 17. minutu. Bredli Barkola je primio loptu na ivici šesnaesterca i preciznim udarce u gornji levi ugao zatresao mrežu.

Do trećeg gola PSŽ je stigao u 62. minutu. Sani Majula je udarcem sa 16 metara po sredini savladao golmana Čelsija Sančesa.

PSŽ će u četvrtfinalu igrati protiv boljeg iz duela Liverpula i Galatasaraja. U prvom meču u Istanbulu slavio je Galatasaraj 1:0, a revanč je sutra u Liverpulu.

(Beta)

