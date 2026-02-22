Arsenal na gostovanju ubedljiv protiv Totenhema u Premijer ligi

Fudbaleri Arsenala pobedili su večeras na gostovanju ekipu Totenhema sa 4:1, u utakmici 27. kola Premijer lige.

Arsenal je poveo u londonskom derbiju u 32. minutu, kada se u strelce upisao Ebereči Eze.

Samo dva minuta kasnije izjednačenje Totenhemu doneo je Randal Kolo Muani, dok je Arsenal do novog vođstva došao u 47. minutu preko Viktora Đekereša.

Svoj drugi gol na meču Eze je postigao u 61. minutu, dok je konačnih 4:1 postavio Đekereš drugim pogotkom u četvrtom minutu nadoknade.

Arsenal je prekinuo niz od dva vezana remija i sada na prvom mestu Premijer lige ima 61 bod, pet više od drugoplasiranog Mančester sitija, uz utakmicu više.

Za Totenhem je na klupi debitovao hrvatski trener Igor Tudor, ali nije uspeo da prekine seriju loših rezultata u domaćem prvenstvu (deveti uzastopni meč bez pobede). Totenhem se nalazi na 16. mestu sa 29 bodova.

U narednom kolu i Arsenal i Totenhem nastavljaju sa gradskim derbijima. Arsenal dočekuje Čelsi, a Totenhem gostuje Fulamu.

(Beta)

