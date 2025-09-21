Arsenal osvojio bod protiv Sitija golom u nadoknadi vremena

Fudbaleri Arsenala odigrali su večeras na gostujućem terenu nerešeno 1:1 protiv Mančester sitija, u utakmici petog kola Premijer lige.

Siti je poveo golom Erlinga Halanda u devetom minutu, posle dodavanja Tidžanija Rejndersa.

Londonska ekipa izjednačila je u drugom minutu nadoknade vremena kada je Gabrijel Martineli lobovao golmana Đanluiđija Donarumu, posle dobre asistencije Eberečija Ezea.

Posle prvog remija u prvenstvu Arsenal je drugi na tabeli sa 10 bodova, pet manje od vodećeg Liverpula.

Mančester siti je takođe prvi put odigrao nerešeno u ligi ove sezone i zauzima deveto mesto sa sedam bodova.

(Beta)

