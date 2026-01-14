Arsenal pobedio Čelsi u prvoj polufinalnoj utakmici Liga kupa

Arsenal je na Stamford Bridžu poveo golom Bena Vajta u sedmom minutu, a prednost je udvostručio Viktor Đekereš u 49. minutu.
Čelsi je smanjio zaostatak u 57. minutu kada je strelac bio Alehandro Garnačo, a dva gola prednosti Arsenalu vratio je Martin Subimendi u 71. minutu.
Konačan rezultat postavio je Garnačo, svojim drugim golom na utakmici u 83. minutu.
Revanš utakmica igra se 3. februara na stadionu Arsenala.
U drugom polufinalu igraju branilac trofeja Njukasl i Mančester siti.
Siti je sinoć u prvoj utakmici na Sent Džejms Parku pobedio crno-bele 2:0.
Revanš je na programu 4. februara u Mančesteru.
(Beta)
