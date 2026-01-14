Arsenal pobedio Čelsi u prvoj polufinalnoj utakmici Liga kupa

Fudbaleri Arsenala pobedili su večeras na gostujućem terenu u londonskom derbiju Čelsi 3:2, u prvoj utakmici polufinala Liga kupa.

Arsenal je na Stamford Bridžu poveo golom Bena Vajta u sedmom minutu, a prednost je udvostručio Viktor Đekereš u 49. minutu.

Čelsi je smanjio zaostatak u 57. minutu kada je strelac bio Alehandro Garnačo, a dva gola prednosti Arsenalu vratio je Martin Subimendi u 71. minutu.

Konačan rezultat postavio je Garnačo, svojim drugim golom na utakmici u 83. minutu.

Revanš utakmica igra se 3. februara na stadionu Arsenala.

U drugom polufinalu igraju branilac trofeja Njukasl i Mančester siti.

Siti je sinoć u prvoj utakmici na Sent Džejms Parku pobedio crno-bele 2:0.

Revanš je na programu 4. februara u Mančesteru.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com