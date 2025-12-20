Arsenal pobedio Everton u Premijer ligi, Lids bolji od Kristal Palasa

Fudbaleri Arsenala pobedili su večeras na gostujućem terenu u Liverpulu Everton 1:0, u utakmici 17. kola Premijer lige.

Pobedonosan gol za Arsenal postigao je Viktor Đekereš iz penala u 27. minutu.

Arsenal je prvi na tabeli sa 39 bodova, dva više od drugoplasiranog Mančester sitija, dok Everton zauzima 10. mesto sa 24 boda.

Arsenal će u narednom kolu u Londonu dočekati Brajton, dok će Everton igrati na gostujućem terenu protiv Barnlija.

Lids je na svom terenu pobedio Kristal Palas 4:1.

Prednost Lidsu doneo je Dominik Kalvert-Luin golom u 38. minutu, da bi isti igrač vođstvo uvećao pogotkom u četvrtom minutu nadoknade prvog poluvremena.

Treći gol za Lids postigao je Itan Ampadu u 60. minutu, a prvi za Kristal Palas Džastin Deveni iz penala u drugom minutu nadoknade drugog poluvremena.

Konačan rezultat postavio je vezista Lidsa Anton Štah pogotkom u 11. minutu nadoknade drugog poluvremena.

Lids zauzima 16. mesto na tabeli sa 19 bodova, dok je Kristal Palas osmi sa 26 bodova.

Lids će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Sanderlenda, dok će Kristal Palas u Londonu dočekati Totenhem.

