Arsenal pobedio Mančester junajted u Premijer ligi

Fudbaleri Arsenala pobedili su danas na gostujućem terenu Mančester junajted 1:0, u utakmici prvog kola Premijer lige.

Pobedonosan gol za Arsenal postigao je Rikardo Kalafijori u 13. minutu. Vezista londonskog kluba Deklan Rajs uputio je centaršut iz kornera, golman Mančester junajteda Altaj Bajindir je jako loše odreagovao pri pokušaju da „bokusuje“ loptu, nakon čega je italijanski defanzivac udarcem glavom sa male udaljenosti zatresao nebranjenu mrežu gola domaćeg tima.

Oba kluba će u narednom kolu igrati u Londonu. Arsenal će dočekati Lids, dok će Mančester junajted igrati na gostujućem terenu protiv Fulama.

(Beta)

