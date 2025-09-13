Arsenal pobedio Notingem Forest u Premijer ligi

Fudbaleri Arsenala pobedili su danas na svom terenu u Londonu Notingem Forest 3:0, u utakmici četvrtog kola Premijer lige.

Prednost Arsenalu je u 32. minutu doneo Martin Zubimendi, svojim prvim golom za londonski klub.

Vođstvo je uvećao Viktor Đekereš golom u 46. minutu na asistenciju Eberečija Ezea, kome je ovo bila prva utakmica za Arsenal koju je započeo kao starter, a konačan rezultat postavio je Zubimendi svojim drugim pogotkom u 79. minutu.

Srpski defanzivac Nikola Milenković odigrao je celu utakmicu za ekipu Notingem Foresta, koju je na današnjoj utakmici prvi put sa klupe predvodio njen novi trener Ange Postekoglu.

Arsenal je prvi na tabeli sa devet bodova, dok Notingem Forest zauzima 11. mesto sa četiri boda.

Arsenal će u narednom kolu u Londonu dočekati Mančester siti, dok će Notingem Forest igrati na gostujućem terenu protiv Barnlija.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com