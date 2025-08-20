Arsenal preotima Ezea od Totenhema

Ebereči Eze (Eberechi Eze) fudbaler Kristal Palasa, biće gotovo sigurno, novo, iznenađujuće pojačanje Arsenala, pošto je klub iz severnog Londona po svemu sudeći uspeo da u poslednji čas „preotme“ transfer ovog igrača od najvećeg lokalnog rivala Totenhema, objavio je na Instagramu Fabricio Romano.

Kasno sinoć, naime, ispostavilo se da se Arsenal uključio u borbu za transfer ovog igrača i kako je objavljeno pred ponoć, veoma brzo dogovorio sve uslove i sa klubom i sa igračem.

Eze je, nije nepoznato, navijač Arsenala od najmanjih nogu, ali je ipak bio na ivici transfera za prelazak u redove ljutog rivala. Međutim, iznenadna povreda kolena Kaja Haverca, učinila je napadački red Arsenala ponovo oslabljenim, što je izgleda bilo i odlučujuće da se u poslednji čas uključe u borbu za potpis Ezea.

Romano tvrdi da je čitav „paket“ ovog transfera težak 60 miliona funti, znatno bolja ponuda od Totenhemove, pri čemu je i sam igrač želeo da nosi crveno-beli dres topdžija, što je dodatno otežavalo posao Totenhemu.

Eze je u Kristal Palas došao 2020. godine iz Kvins Park Rendžersa za 17 miliona funti, nastupio je za taj klub 169 puta i postigao 40 golova. Bio je strelac u pobedi Palasa u finalu FA kupa protiv Mančester Sitija, dao je gol Arsenalu prošle sezone u remiju 2:2, a bio je u sastavu i u pobedi Palasa protiv Liverpula u Komjuniti Šildsu, kao i u remiju prvog kola protiv Čelsija.

Zanimljivo je da je njegov prelazak u Totenhem smatran završenim poslom, a razlog zbog kojeg se to nije desilo prehodnih dana je činjenica da je Palas insistirao da bude u njegovom sastavu još samo u sutrašnjem (četvrtak) plej-of meču za Ligu konferencija, protiv Fredrikstada.

(Beta)

