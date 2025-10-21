Arsenal se izvinio Atletiko Madridu zbog kvara u svlačionici i nedostatka tople vode

Fudbalski klub Arsenal izvinio se danas Atletiko Madridu, nakon što u svlačionici španske ekipe na stadionu Emirejts u Londonu nije bilo tople vode posle treninga.

Prema pravilima Evropske fudbalske unije (Uefa) gostujuće ekipe mogu da treniraju na stadionu veče uoči utakmice u Ligi šampiona. Arsenal večeras od 21 čas dočekuje Atletiko u trećem kolu najelitnijeg evropskog takmičenja.

Ekipa Dijega Simeonea sinoć je trenirala na Emirejtsu, a član njegovog stručnog štaba obavestio je predstavnike Arsenala da u svlačionici nema tople vode. Predstavnici londonskog kluba su tada shvatili da postoji problem i u svlačionici domaće ekipe, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Atletiko je trebalo da završi trening u 19.30, ali je završio 15 minuta ranije, pa su igrači odmah otišli u hotel bez tuširanja.

Španski list Marka preneo je da su u Atletiku bili ljuti zbog tih problema, zbog čega su se žalili Uefi, a Arsenal se izvinio madridskom klubu zbog neprijatnosti.

U prva dva kola Arsenal je ostvario dve pobede bez primljenog gola, a Atletiko ima pobedu i poraz.

(Beta)

