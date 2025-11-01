Arsenal siguran protiv Barnlija, remi Notingem Foresta i Mančester junajteda

Strelci za Arsenal bili su Viktor Đekereš u 14. i Deklan Rajs u 35. minutu.
Arsenal je prvi na tabeli sa 25 bodova, sedam više i utakmicom više od drugoplasiranog Bornmuta. Barnli je na 17. mestu sa 10 poena.
U narednom kolu, Arsenal će gostovati Sanderlendu, dok će Barnli gostovati Vest Hemu.
Fudbaleri Notingem Foresta i Mančester Junajteda su u Notingemu odigrali nerešeno 2:2.
Poveo je Junajted golom Kazemira u 34. minutu, a Notingem Forest je do rezultatskog preokreta stigao sa dva gola u periodu od dva minuta.
Izjednačenje domaćinu doneo je Morgan Gibs-Vajt u 48. minutu, a u 50. minutu je Nikolo Savona savladao golmana Junajteda.
Konačan rezultat postavio je Amad Dijalo golom u 81. minutu.
Srpski reprezentativac u dresu Notingema Nikola Milenković proveo je čitav meč na terenu.
Notingem je na 18. mestu sa šest bodova, a Junajted je peti sa 17 poena.
U sledećem kolu, Notingem će dočekati Lids, dok će Junajted u Londonu gostovati Totenhemu.
U ostalim mečevima Brajton je kao domaćin pobedio Lids 3:0, Kristal Palas je na svom terenu u Londonu savladao Brentford 2:0, dok je Fulam kao domaćin pobedio Vulverhempton 3:0.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com