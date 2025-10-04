Arsenal slavio u londonskom derbiju protiv Vest Hema, Junajted pobedio Sanderlend u PL

Fudbaleri Arsenala pobedili su danas na svom terenu Vest Hem sa 2:0, u utakmici sedmog kola Premijer lige.

Arsenal je u gradskom derbiju poveo u 38. minutu pogotkom Deklana Rajsa, dok je pobedu domaćem timu potvrdio Bukajo Saka u 67. minutu sa penala.

Arsenal je tako prekinuo niz od dva uzastopna poraza na domaćem terenu od Vest Hema, a treneru Mikelu Arteti ovo je bio 300. meč na klupi Arsenala.

Na tabeli Premijer lige Arsenal je preuzeo prvo mesto sa 16 bodova, uz utakmicu više i bod više od drugoplasiranog Liverpula.

Vest Hem zauzima pretposlednje, 19. mesto, sa četiri boda.

U narednom kolu Arsenal gostuje Fulamu, a Vest Hem dočekuje Brentford.

Mančester junajted je na svom terenu savladao Sanderlend sa 2:0.

Vođstvo Junajtedu doneo je Mejson Maunt u osmom minutu, da bi u 31. minutu rezultat povećao slovenački fudbaler Benjamin Šeško.

Šešku je ovo drugi gol u dresu Junajteda, a prvi koji je postigao na Old Trafordu.

Sanderlend na šestom mestu ima 11 bodova, dok je Junajted osmi sa bodom manje.

U sledećem kolu Sanderlend dočekuje Vulverhempton, a Junajted gostuje Liverpulu.

(Beta)

