Arsenal u Bilbau pobedio Atletik, Sen Žiloaz na gostovanju bolji od PSV-a

Fudbaleri Arsenala pobedili su večeras na gostujućem terenu Atletik Bilbao 2:0, u prvom kolu Lige šampiona.

Strelci za Arsenal bili su Gabrijel Martineli u 72. i Leandro Trosard u 87. minutu.

Arsenal je poveo golom Martinelija u 72. minutu. On je dobro ispratio pas sa svoje polovine, istrčao sam ispred golmana Bilbaa i rutinski zatresao mrežu.

Ekipa iz Londona je duplirala prednost u 87. minutu pogotkom Lenadra Trosarda. Matineli je prošao po levoj strani, uputio povratni pas do Trosarda, koji je udarcem sa oko sedam metara zatresao mrežu.

U narednom kolu, Arsenal će u Londonu dočekati Olimpijakos, dok će Atletik Bilbao gostovati Borusiji Dortmund.

U istom terminu, Union Sen Žiloaz je na gostujućem terenu u Ajndhovenu pobedio PSV 3:1.

Strelci za Sen Žiloaz bili su Promis Dejvid u devetom, Anuar Ait El Hađ u 39. i Kevin Mekalister u 81. minutu.

Gol za PSV postigao je Ruben van Bomel u 90. minutu.

U sledećem kolu, Sen Žiloaz će dočekati Njuakasl, dok će PSV gostovati Bajer Leverkuzenu.

(Beta)

