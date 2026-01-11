Arsenal u četvrtom kolu FA kupa, het-trik Martinelija

Portsmut je poveo već u trećem minutu golom Kolbija Bišiopa, a izjednačio je njegov saigrač Andre Dozel, koji je pet minuta kasnije postigao autogol.
Posle toga tri gola postigao je Gabrijel Martineli, u 25, 51. i 72. minutu.
Arsenal je nastavio niz od 23 utakmice bez poraza u utakmicama protiv Portsmuta koji je počeo 1958. godine.
Ranije danas Lids se plasirao u četvrto kolo, pošto je na gostujućem terenu pobedio Derbi kaunti 2:1, a danas se igra još šest utakmica.
Žreb za četvrto kolo obaviće se u ponedeljak.
(Beta)
