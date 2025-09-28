Arsenal u završnici do pobede na gostovanju protiv Njukasla

Fudbaleri Arsenala pobedili su večeras na gostovanju Njukasl sa 2:1, u utakmici šestog kola Premijer lige.

Njukasl je do prednosti stigao u 34. minutu, kada se glavom u strelce upisao Nik Voltemade.

I preostala dva pogotka postignuta su glavom, a u strelce su se za Arsenal upisali Mikel Merino u 84. i Gabrijel u šestom minutu sudijske nadoknade.

Londonski tim zauzima drugo mesto na tabeli Premijer lige sa 13 bodova, a Njukasl je 15. sa šest bodova.

Arsenal naredni meč igra na svom terenu protiv Vest Hema, dok Njukasl dočekuje Notingem Forest.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com