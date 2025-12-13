Arsenal u završnici pobedio Vulverhempton u Premijer ligi

Arsenal je do vođstva došao u 70. minutu, pošto je nakon kornera lopta od stative nesrećno pogodila golmana Vulverhemptona Sema Džonstona i završila u mreži gostiju.
Gosti su do izjednačenja stigli u 90. minutu, kada je glavom gol postigao Tolu Arokodare, da bi Arsenal u četvrtom minutu nadoknade zabeležio pobedu autogolom Jersona Moskere.
Na tabeli Premijer lige Arsenal vodi sa 36 bodova i ima pet više, uz utakmicu više u odnosu na drugoplasirani Mančester siti.
Vulverhempton ostaje na poslednjem, 20. mestu, sa samo dva boda.
U sledećem kolu Arsenal gostuje Evertonu, a Vulverhempton dočekuje Brentford.
(Beta)
