Arsenal u završnici pobedio Vulverhempton u Premijer ligi

Fudbaleri Arsenala pobedili su večeras u Londonu ekipu Vulverhemptona sa 2:1, u utakmici 16. kola Premijer lige.

Foto: Beta

Arsenal je do vođstva došao u 70. minutu, pošto je nakon kornera lopta od stative nesrećno pogodila golmana Vulverhemptona Sema Džonstona i završila u mreži gostiju.

Gosti su do izjednačenja stigli u 90. minutu, kada je glavom gol postigao Tolu Arokodare, da bi Arsenal u četvrtom minutu nadoknade zabeležio pobedu autogolom Jersona Moskere.

Na tabeli Premijer lige Arsenal vodi sa 36 bodova i ima pet više, uz utakmicu više u odnosu na drugoplasirani Mančester siti.

Vulverhempton ostaje na poslednjem, 20. mestu, sa samo dva boda.

U sledećem kolu Arsenal gostuje Evertonu, a Vulverhempton dočekuje Brentford.

(Beta)

