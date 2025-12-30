Arsenal ubedljiv protiv Aston Vile, remi Junajteda i Vulverhemptona

Arsenal je poveo u 48. minutu golom Gabrijela, a četiri minuta kasnije prednost je udvostručio Martin Subimendi.
Treći gol postigao je Leandro Trosar u 69. minutu, a strelac četvrtog gola bio je Gabrijel Žezus u 78. minutu.
Konačan rezultat postavio je Oli Votkins u četvrtom minutu nadoknade vremena.
Posle 14. pobede Arsenal je prvi na tabeli sa 45 bodova, pet bodova više i utakmicom više od drugoplasiranog Mančester sitija.
Aston Vila je prekinula niz od 11 pobeda u svim takmičenjima, od kojih osam u Premijer ligi i treća je na tabeli sa 39 bodova.
Fudbaleri Mančester junajteda odigrali su na svom terenu nerešeno 1:1 protiv Vulverhemptona.
Domaći su na Old Trafordu poveli u 27. minutu kada je strelac bio Džošua Zirkze, a izjednačio je Ladislav Krejči u 45. minutu.
Posle upotrebe VAR tehnologije u 90. minutu zbog ofsajda poništen je gol fudbalera Junajteda Patrika Dorgua.
Mančester junajted je šesti put odigrao nerešeno u ligi i zauzima šesto mesto na tabeli sa 30 bodova, koliko ima i petoplasirani Čelsi.
Vulverhempton je jedina ekipa bez pobede i poslednja je na tabeli sa tri boda.
(Beta)
