Arsenal ubedljiv protiv Lidsa za sedam bodova prednosti na čelu Premijer lige

Arsenal je poveo golom Martina Subimendija u 27. minutu, a prednost je udvostručio domaći igrač Karl Darlou autogolom u 38. minutu.
Treći gol postigao je Viktor Đekereš u 69. minutu, a konačan rezultat postavio je Gabrijel Žezus u 86.
Arsenal je prekinuo niz od tri utakmice bez pobede i prvi je na tabeli sa 53 boda i ima sedam bodova više i utakmicu više od drugoplasiranog Mančester sitija.
Lids je pretrpeo 10. poraz i zauzima 16. mesto sa 26 bodova.
Fudbaleri Bornmuta pobedili su na gostujućem terenu Vulverhempton 2:0.
Golove su postigli Eli Žunior Krupi u 33. i Aleks Skot u prvom minutu nadoknade vremena.
Bornmut ima osam pobeda i 33 boda na 12. mestu na tabeli, a Vulverhempton je poslednji sa osam bodova.
Fudbaleri Brajtona odigrali su na svom terenu nerešeno 1:1 protiv Evertona.
Brajton je poveo u 73. minutu golom Paskala Gorsa, a bod Evrtonu doneo je Beto golom u sedmom minutu nadoknade vremena.
Everton je vezao dva remija i posle ukupno sedmog u prvenstvu ima 34 boda na osmom mestu.
Brajton je 10. put odigrao nerešeno i zauzima 13. mesto sa 31 bodom.
Kasnije igraju Čelsi – Vest Hem i Liverpul – Njukasl.
