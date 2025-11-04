Arsenal ubedljiv protiv Slavije, remi Napolija i Ajntrahta u Ligi šampiona

Fudbaleri Arsenala pobedili su večeras u Pragu domaću Slaviju 3:0, u utakmici četvrtog kola Lige šampiona.

Londonska ekipa povela je golom Bukaja Sake u 32. minutu iz jedanaesterca, a zatim je dvostruki strelac bio Mikel Merino u 46. i 68. minutu.

Ekipa Mikela Arteta izjednačila je klupski rekord iz sezone 1903/1904 od osam uzastopnih utakmica bez primljenog gola. Takođe, Arsenal je postao prvi engleski klub koji je pobedio u prve četiri utakmice u najelitnijem evropskom takmičenju od Lidsa u sezoni 1969/1970.

Fudbaler Arsenala Maks Dauman večeras je postao najmlađi fudbaler koji je igrao u Ligi šampiona, nakon što je ušao u igru u 72. minutu. On je postao rekorder pošto ima 15 godina i 309 dana.

Arsenal ima niz od 10 pobeda u svim takmičenjima.

Arsenal je prvi na tabeli Lige šampiona sa svih 12 bodova, dok je Slavija posle drugog poraza 30. na tabeli sa dva boda.

U sledećem kolu Arsenal će 26. novembra dočekati Bajern iz Minhena, dok će Slavija dan ranije u Pragu dočekati Atletik Bilbao.

Fudbaleri Napolija odigrali su na svom terenu nerešeno 0:0 protiv Ajntrahta iz Frankfurta.

Obe ekipe sada imaju po četiri boda, Ajntraht je 18. a Napoli 19. na tabeli.

U petom kolu Ajntraht će 26. novembra biti domaćin Atalanti, a Napoli će dan ranije dočekati Karabag.

(Beta)

