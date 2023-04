Arteta: Ekipa je puna entuzijazma, pred nama je veliki izazov

LONDON – Menadžer Arsenala Mikel Arteta izjavio je pred sutrašnju utakmicu sa Livepulom da je njegov tim pun entuzijazma i da ima priliku da uradi nešto što dugo nije uradio, prenosi BBC.

Fudbaleri Liverpula u nedelju od 17:30 časova dočekuju ekipu Arsenala u okviru 30. kola engleske Premijer lige.

„Ne možete da trenirate igrače u zoološkom vrtu, a onda u nedelju idete u džunglu. To je nemoguće. Morate se izložiti. Morate pripremiti igrače. Morate im reći sa čime će se suočiti i to morate prepoznati. Ekipa je puna entuzijazma i pozitive. Znamo da imamo veliki izazov, ali to je i velika prilika da odemo na Enfild i uradimo nešto što nismo radili mnogo godina. To je ono što je pokretalo tim poslednjih nekoliko dana“, izjavio je Arteta.

(Tanjug)

