Arteta: Fudbaleri Arsenala nisu preterali sa treninzima

Trener Arsenala Mikel Arteta rekao je danas da se ekipa nalazi u „zaista opasnom krugu“, ali je negirao da su njegovi fudbaleri preterali sa treninzima, nakon što se povredio još jedan igrač, Maks Dauman.

Arteta je rekao da će 15-godišnji Dauman odsustvovati nedeljama zbog povrede skočnog zgloba koju je zadobio u subotu u prijateljskoj utakmici zatvorenoj za javnost, preneli su britanski mediji.

Dauman je izbrisan sa liste igrača za Ligu šampiona, što znači da neće moći da igra u tom takmičenju sve do nokaut faze.

Fudbaleri Arsenala pretrpeli su ove sezone već 28 povreda, što je među najbrojnijim u Premijer ligi, a od početka prošle sezone u ligi čak 95 povreda.

Upitan da li je previše trenirao svoje igrače, Arteta je odgovorio: „Ne, pošto nemamo vremena da treniramo“.

„Danas smo trenirali 20 minuta, sigurno to nije jer smo ih pretrenirali. Ali kada vam nedostaju igrači, vi dodajete druge igrače i to ima posledice, to je zaista opasan krug. Morate razlikovati vrste povreda, neke od njih su bile dugotrajne, a neke od njih su akutne“, rekao je Arteta.

„To je nešto na šta stalno obraćamo pažnju. Odigrali smo mnogo utakmica uz mnogo odsutnih igrača, to stvara veliki stres, a onda dođe i do još povreda“, dodao je trener londonske ekipe.

Fudbaler Leandro Trosar nije otputovao u Belgiju sa ekipom na utakmicu protiv Briža, u sredu od 21 čas, jer se povredio prošlog vikenda u porazu od Aston Vile (1:2).

Deklan Rajs će propustiti duel zbog bolesti, a Vilijam Saliba, Gabrijel i Kristijan Moskera su od ranije povređeni.

Međutim, na teren bi mogao da se vrati Gabrijel Žezus posle 332 dana, nakon što se oporavio od povrede ligamenata levog kolena zadobijene 12. januara u utakmici protiv Mančester junajteda u trećem kolu FA kupa.

Arsenal je takmičenje u Ligi šampiona počeo sa svih pet pobeda i prvi je na tabeli grupne faze.

Takođe, Arsenal je prvi i u Premijer ligi sa dva boda više od drugoplasiranog Mančester sitija.

(Beta)

