As: Real želi da na kraju sezone angažuje Dušana Vlahovića

MADRID – Čelnici Reala zainteresovani su da na kraju sezone angažuju fudbalera Juventusa i srpskog reprezentativca Dušana Vlahovića, prenosi španski sportski list As.

Španski mediji navode da rukovodstvo Reala razmatra sve mogućnosti koje će biti najbolje za klub kada francuski napadač Karim Benzema odluči da napusti aktuelnog evropskog šampiona. Benzema ima ugovor sa Realom do kraja sezone, ali će najverovatnije da produži saradnju sa madridskim klubom do juna naredne godine.

„Čelnici Reala žele da angažuju Erlinga Halanda ili Kilijana Mbape, ali dok ne dođe do realizacije transfera dvojice napadača u Madrid, njihova alternativa je Vlahović. Mbape i Haland su velike želje Reala, ali su ova dvojica igrača verovatno nedostupna za narednu sezonu. Lakše je angažovati Vlahovića, a njegova konkurencija bi mogao da bude Hari Kejn“, navodi As.

Španski mediji podsećaju da je Real već bio zainteresovan za Vlahovića, a srpski fudbaler je navodno u zimskom prelaznom roku bio na korak od prelaska u Mančester junajted.

„Pregovori između Juventusa i Mančester junajteda su prekinuti uoči realizacije transfera i to na insistiranje menadžera srpskog igrača. Nije poznato da li je glavni razlog za to ponuda Reala. Srbin je kompatibilniji s Benzemom nego što bi to bio Kejn. Benzema i Kejn bi jedan drugom bili smetnja. Ako Kejn dođe u Real onda bi Benzema na kraju sezone morao da napusti Madrid. To ne bi bio slučaj s Vlahovićem, jer bi Francuz i Srbin naredne sezone mogli zajedno da predvode napad ‘kraljevskog kluba'“, zaključuje As.

Vlahović (23) je u januaru prošle godine stigao u Juventus za 80 miliona evra. On ima ugovor sa torinskim klubom do 30. juna 2026. godine, a Transfermarkt procenjuje vrednost srpskog fudbalera na 80 miliona evra.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.