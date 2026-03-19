Aston Vila, Bolonja, Betis i Porto u četvrtfinalu Lige Evropa

Fudbaleri Aston Vile plasirali su se večeras u četvrtfinale Lige Evropa, pošto su na svom terenu u Birmingemu pobedili Lil 2:0.

Aston Vila je slavila i u prvom meču u Francuskoj 1:0, i ukupnim rezultatom 3:0 prošla dalje.

Strelac pobedonosnog gola na večerašnjem meču bio je Džon Mekgin u 54. minutu, nakon asistencije Džejdona Sanča.

Konačan rezultat postigao je Leon Bejli pogotkom u 86. minutu.

Aston Vila će u četvrtfinalu igrati protiv Bolonje, koja je večeras na gostujućem terenu u Rimu u revanš meču posle produžetaka pobedila Romu 4:3.

Posle regularnog dela meča rezultat je bio nerešen 3:3, a koko je nerešeno bilo i u prvom meču u Bolonji 1:1 igrali su se produžeci.

Povela je Bolonja golom Džonatana Roua u 22. minutu, a izjednačenje Romi doneo je Evan Ndika pogotkom u 32. minutu.

Bolonja je do dva gola prednosti stigla pogocima Federika Bernardeskija iz penala u drugom minutu nadoknade poluvremena i Santjaga Kastra u 58. minutu.

Roma je smanjila golom Donijela Malena iz penala u 69. minutu, a izjednačenje Romi doneo je Lorenco Pelegrini pogotkom u 80. minutu.

U 111. minutu gol za gostujući tim je postigao Nikolo Kambjagi i doneo Bolonji plasman u četvrtfinale.

Plasman u četvrtfinale obezbedio je i Betis, nakon što je na svom terenu u Sevilji pobedio Panatinaikos 4:0.

U prvom meču u Atini, Panatinaikos je slavio 1:0, pa je Betis prošao dalje ukupnim rezultatom 4:1.

Strelci za Betis bili su Aitor Rubial u osmom, Sofijan Amrabat u prvom minutu nadoknade poluvremena, Kučo Ernandes u 53. i Antoni u 66. minutu.

U četvrtfinalu, Betis će igrati protiv Brage.

Porto je na svom terenu u revanš meču pobedio Štutgart 2:0, i ukupnim rezultatom 4:1 izborio plasman u četvrtfinale, pošto je slavio i u prvom meču 2:1.

Poveo je Porto golom Vilijamsa Gomesa u 21. minutu, a konačan rezultat postavio je Viktor Froholdt pogotkom u 72. minutu.

Štutgart je meč završio sa igračem manje na terenu, pošto je drugi žuti karton dobio Nikolas Narti u 72. minutu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com