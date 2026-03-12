Aston Vila pobedila Lil, Porto slavio u Štutgartu

Fudbaleri Aston Vile pobedili su večeras na gostujućem terenu Lil 1:0, u prvom meču osmine finala Lige Evropa.

Strelac pobedonosnog gola bio je Oli Votkins u 61. minutu.

Fudbaleri Porta su na gostujućem terenu pobedili Štutgart 2:1.

Strelci za Porto bili su Terem Mofi u 21. i Rodrigo Mora u 27. minutu.

Gol za Štutgart postigao je Deniz Undav u 40. minutu.

Fudbaleri Bolonje i Rome su u Bolonji odigrali nerešeno 1:1.

Povela je Bolonja golom Federika Bernardeskija u 50. minutu, a izjednačenje Romi je doneo Lorenco Pelegrini pogotkom u 71. minutu.

Fudbaleri Panatinaikosa pobedili su na svom terenu u Atini Betis 1:0.

Odlučujući gol postigao je Visente Taborda iz penala u 87. minutu.

Panatinaikos je od 59. minuta igrao sa igračem manje, pošto je drugi žuti karton dobio Anas Zaruri, dok je Betis završio meč sa 10 igrača na terenu, nakon što je drugi žuti karton dobio Dijego Ljorente u 87. minutu.

Revanš mečevi su na programu za sedam dana.

(Beta)

