Aston Vila pobedila Makabi, Roma na gostovanju bolja od Rendžersa u LE

Fudbaleri Aston Vile pobedili su večeras u Birmingemu ekipu Makabija iz Tel Aviva sa 2:0, u utakmici četvrtog kola ligaške faze Lige Evropa.

Oba gola za domaći tim postigli su holandski fudbaleri. Prvo se u strelce upisao Ian Matsen u prvom minutu sudijske nadoknade prvog poluvremena, da bi konačan rezultat u 59. minutu sa penala postavio Donjel Malen.

Pre utakmice u Birmingemu su održani propalestinski i proizraelski protesti, a Makabi je ranije odlučio da zbog bezbednosti ne vodi svoje navijače na ovo gostovanje.

Aston Vila na šestoj poziciji Lige Evropa ima devet bodova, a Makabi se nalazi na 34. mestu sa jednim bodom.

Naredni meč u Ligi Evropa Aston Vila igra na svom terenu protiv Jang Bojsa, dok Makabi, koji sa klupe vodi srpski trener Žarko Lazetić, u Bačkoj Topoli dočekuje Lion.

Roma je u Glazgovu pobedila Rendžers sa 2:0.

Rimski tim je u vođstvo doveo Matijas Sule u 13. minutu, a rezultat je u 36. minutu povećao Lorenco Pelegrini.

Srpski golman Mile Svilar branio je ceo meč za Romu.

Roma zauzima 18. mesto sa šest bodova, dok je Rendžers na poslednjem, 36. mestu, bez bodova.

Roma sledeći meč igra na svom terenu protiv vodećeg Midtjilanda, dok Rendžers dočekuje Bragu.

Betis je u Sevilji savladao Lion sa 2:0.

Golove za španski tim postigli su Abde Ezalzuli u 30. i Entoni u 35. minutu.

Lion na sedmoj poziciji ima devet bodova, a Betis na devetoj ima bod manje.

U narednom kolu Betis dočekuje Utreht.

PAOK je u Solunu bio bolji od Jang Bojsa sa 4:0, a utakmicu je sudio srpski arbitar Srđan Jovanović.

Jovanović je u petom minutu isključio igrača švajcarskog tima Armina Gigovića.

Grčki tim je brojčanu prednost iskoristio u drugom poluvremenu, kada su golove postigli Alesandro Bjanko u 54, Jorgos Jakumakis u 67, Janis Konstantelias u 72. i Abdul Rahman Baba u 76. minutu.

Srpski fudbaler Andrija Živković igrao je za PAOK od 62. minuta.

PAOK na 10. mestu ima sedam bodova, dok je Jang Bojs 22. sa bodom zaostatka.

PAOK u sledećem kolu dočekuje Bran.

Pobede na domaćem terenu zabeležile su ekipe Ferencvaroša i Štutgarta. Ferencvaroš je bio bolji od Ludogoreca sa 3:1, dok je Štutgart savladao Fejenord sa 2:0.

Bolonja i Bran su u Italiji odigrali nerešeno 0:0, a isti rezultat viđen je i u Plzenju između domaće Viktorije i Fenerbahčea.

Pobedu na gostovanju ostvarila je ekipa Genka, koja je savladala Bragu sa 4:3.

(Beta)

