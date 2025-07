Astralis i TyLoo u finalu profesionalnog turnira u CS 2 u Beogradu

Danska ekipa „Astralis“ i ekipa „TyLoo“ iz Kine plasirale su se danas u finale međunarodnog profesionalnog turnira „Fissure Playground“ u video-igri „Counter Strike 2“ (Kaunter strajk – CS 2), koja se upravo održava u centru „Sava“ u Beogradu.

Oni će finalni meč na turniru, na kojem je ukupni nagradni fond milion dolara, igrati u nedelju, 20. jula od 15 časova.

„Astralis“, jedna od najboljih ekipa današnjice, do finala je stigla pošto je bez većih teškoća u polufinalu savladala ruski „BetBoom Team“ 2:0, pobedama na mapama „Mirage“ (13:10) i „Nuke“ (13:8), javlja reporter agencije Beta.

Dansku ekipu predvodili su neki od najboljih igrača ovog eSporta Nikolaj „dev1ce“ Rec i Rasmus „HooXi“ Nilsen.

Na prvoj mapi posebno se istakao Martin „stavn“ Lund, dok je u ekipi „BetBoom“ ponajviše zakazao kapiten Kiril „Boombl4“ Mihajlov, nekadašnja zvezda ekipe „NaVi“.

Kineski „TyLoo“ u današnjem polufinalu bio je bolji 2:0 od portugalske ekipe „sAw“, pre svega zahvaljujući odličnim partijama Jang „JamYoung“ Đija i Đi „Jee“ Dongkaija, koji se ekipi u Beogradu pridružio tek jutros zbog problema sa vizom.

Ekipa „TyLoo“ u finale se plasirala pobedema na mapama „Nuke“ (16:14, nakon produžetka) i „Inferno“ (13:10).

Na turniru je nastupilo 16 timova iz svih krajeva sveta, među kojima su bili i „Complexity“ (SAD), „Big“ (Nemačka), „Heroic“ (Norveška/Švedska), „Virtus.pro“ (Jermenija/Rusija), „Furia“ (Brazil) i drugi.

Novčana nagrada za prvo mesto na turniru je 290.000 dolara, za drugo 220.000, za treće i četvrto ukupno 210.000, timovi od 5. do 8. mesta podeliće 200.000 dolara, od 9. do 12. mesta 60.000, a poslednje plasirani od 13. do 16. mesta 20.000 dolara.

Prenosi svih mečeva su na platformi Kick na ruskom i engleskom jeziku, kao i na Jutjubu (isključivo na ruskom jeziku).

(Beta)

