Asvel planira da napusti Evroligu i pređe u FIBA Ligu šampiona

Košarkaški klub Asvel navodno planira da napusti Evroligu na kraju ove sezone i da pređe u Ligu šampiona pod okriljem FIBA, kako bi mogao da učestvuje u projektu NBA lige u Evropi, preneli su danas francuski mediji.

Kako je preneo Progres, iako se očekivalo da će Asvel tražiti obnavljanje licence sa Evroligom, taj klub je spreman da se povuče iz tog takmičenja usred rastućeg nezadovoljstva zbog finansijskih gubitaka.

Ukoliko to bude potvrđeno, Asvel će krenuti sličnim putem kao berlinska Alba, koja će se Ligi šampiona priključiti u sezoni 2026/2027.

Na nedavnom sastanku u Londonu prvi čovek Asvela Toni Parker je napravio korak ka jednom od 12 mesta u evropskom takmičenju koje NBA liga namerava da osnuje.

