Atalanta pobedila Lacio u Seriji A

Fudbaleri Atalante pobedili su večeras na gostujućem terenu u Rimu Lacio 2:0, u utakmici 25. kola italijanske Serije A.

Prednost Atalanti doneo je Ederson golom iz penala u 41. minutu, a vođstvo je uvećao Nikola Zalevski pogotkom u 60. minutu.

Srpski vezista u ekipi Atalante Lazar Samardžić počeo je utakmicu kao starter, da bi iz igre izašao u 47. minutu, dok je njegov sunarodnik u ekipi Lacija Petar Ratkov u igru ušao u 67. minutu.

Atalanta je šesta na tabeli sa 42 boda, dok je Lacio osmi sa 33 boda.

Atalanta će u narednom kolu u Bergamu dočekati Napoli, dok će Lacio igrati na gostujućem terenu protiv Kaljarija.

(Beta)

