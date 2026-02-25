Atalanta pogotkom Samardžića u nadoknadi vremena izborila plasman u osminu finala LŠ

Fudbaleri Atalante plasirali su se u osminu finala Lige šampiona, pošto su večeras u revanš meču plej-ofa, na svom terenu u Bergamu, pobedili Borusiju Dortmund 4:1.

Borusija je u prvoj utakmici, u Dortmundu bila bolja 2:0, pa je Atalanta u dvomeču pobedila ukupnim rezultatom 4:3.

Prednost Atalanti doneo je Đanluka Skamaka golom u petom minutu. Atalanta je izvela sjajnu akciju, Nikola Zalevski je odličnim dodavanjem na levom krilu pronašao Lorenca Bernaskonija, koji je poslao centaršut po zemlji u kazneni prostor Borusije. Loptu je zakačio defanzivac Dortmunda Rami Bensebaini, nakon čega je ona prošla pored njegovog saigrača Danijela Svensona i došla do Skamake, koji ju je sa pet metara sigurno ubacio u mrežu nemačkog tima.

Vođstvo Atalante je pogotkom u 45. minutu uvećao Davide Zapakosta, koji je šutom iz daljine pogodio Bensebainija, od koga se lopta odbila u mrežu Borusije.

Treći gol za italijanski tim je u 57. minutu postigao Mario Pašalić, koji je nakon centaršuta Martena de Rona udarcem glavom savladao golmana Borusije Gregora Kobela.

Borusija je uspela da smanji vođstvo Atalante i izjednači u ukupnom rezultatu dvomeča u 75. minutu pogotkom Karima Adejemija, koji je nakon dobrog driblinga uspeo da preciznim udarcem savlada golmana Atalante Marka Karnesekija.

Atalanta je ipak uspela da golom iz penala srpskog veziste Lazara Samardžića u osmom minutu nadoknade drugog poluvremena do plasmana u osminu finala Lige šampiona dođe u regularnom delu utakmice.

Jedanaesterac je dosuđen pošto je Bensebaini nesmotreno petom u glavu u svom kaznenom prostoru udario napadača Atalante Nikolu Krstovića. Defanzivac Dortmunda isključen je iz igre nakon tog faula, zbog drugog žutog kartona, a Samardžić je preciznim udarcem u gornji desni ugao gola Borusije doneo svom timu pobedu u dvomeču i plasman u osminu finala Lige šampiona.

Atalanta će u osmini finala Lige šampiona igrati protiv Arsenala ili Bajern Minhena.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com