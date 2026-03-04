Atletičarke koje su organizatori skrenuli sa rute u polumaratonu u Atlanti dobiće nadoknadu

Tri atletičarke koje su organizatori greškom skrenuli sa rute dok su vodile u polumaratonskoj trci na državnom prvenstvu SAD, dobiće novčanu nadoknadu pošto su trku završile daleko van prva tri mesta.

Organizatori trke u Atlanti saopštili su da je policija zadužena za obeležavanje rute morala da odgovori na hitan poziv, što je dovelo do zabune vozila koje je predvodilo trku, preneo je danas Bi-Bi-Si (BBC).

Atletičarka Džes Meklejn, koja je ubedljivo vodila, skrenuta je sa glavne staze, zajedno sa najbližim rivalkama Ednom Kurgat i Emom Harli.

U trci je pobedila Moli Born, koja je za vodećom imala više od minut zaostatka, dok je Meklejn završila na devetom mestu, Harli na 12. a Kurgat na 13. mestu.

Trkački klub Atlanta naveo je da će Meklejn dobiti novčanu nagradu pobednice, a Harli i Kurgat će podeliti ukupnu sumu namenjenu za drugo i treće mesto, pošto su bile rame uz rame kada su napustile rutu.

„Odgovorni smo za integritet šampionata. Žalimo što su Džes Meklejn, Ema Grejs Harli i Edna Kurgat bile pogođene incidentom i što nisu mogle biti priznate kao tri najbolje takmičarke na osnovu učinka na stazi“, navodi se u saopštenju.

Organizatori su naveli da je policijsko osoblje reagovalo na poziv da je „policajac povređen“, a da oni koji su ih zamenili nisu bili upoznati sa neuobičajenom rutom trke preko pešačkog mosta koji obično ne koriste automobili.

Vozač vodećeg vozila je pratio policajca na motociklu, verujući da se ruta trke promenila.

Trka je bila kvalifikaciona za Svetsko prvenstvo u drumskom trčanju.

Atletski savez SAD odbacio je žalbu sportistkinja, uprkos tome što je priznao da staza nije bila dobro obeležena, ali je saopštio da su kvalifikacije i dalje otvorene.

(Beta)

