Atletiko Madrid kažnjen zbog rasističkog ponašanja navijača u Ligi šampiona

Atletiko je optužen za rasističko ili diskriminatorno ponašanje, nakon što su njegovi navijači prošlog meseca u porazu od Arsenala (0:4) u Londonu izvodili nacističke pozdrave i oponašili majmunske krike.
Uefa je zbog toga kaznila madridski klub sa 30.000 evra i godinu dana zabrane putovanja navijača Atletika na gostovanja u Evropi, koja je odložena na godinu dana uslovne kazne.
Takođe, Atletiko mora da plati i 10.000 evra pošto su njegovi navijači bacali razne predmete na teren.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com