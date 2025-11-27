Atletiko Madrid kažnjen zbog rasističkog ponašanja navijača u Ligi šampiona

Evropska fudbalska unija (Uefa) kaznila je danas Atletiko Madrid novčano sa 40.000 evra i uslovnom kaznom zbog rasističkog ponašanja navijača tokom utakmice protiv Arsenala u Ligi šampiona.

Atletiko je optužen za rasističko ili diskriminatorno ponašanje, nakon što su njegovi navijači prošlog meseca u porazu od Arsenala (0:4) u Londonu izvodili nacističke pozdrave i oponašili majmunske krike.

Uefa je zbog toga kaznila madridski klub sa 30.000 evra i godinu dana zabrane putovanja navijača Atletika na gostovanja u Evropi, koja je odložena na godinu dana uslovne kazne.

Takođe, Atletiko mora da plati i 10.000 evra pošto su njegovi navijači bacali razne predmete na teren.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com