Atletiko Madrid ubedljiv protiv Barselone u prvoj polufinalnoj utakmici Kupa kralja

Fudbaleri Atletiko Madrida pobedili su večeras na svom terenu branioca trofeja Barselonu 4:0, u prvoj utakmici polufinala Kupa kralja.

Atletiko je poveo u šestom minutu autogolom Erika Garsije, a prednost je udvostručio Antoan Grizman u 14. minutu.

Treći gol postigao je Ademola Lukman u 33. minutu, a konačan rezultat postavio je Hulijan Alvares u drugom minutu nadoknade prvog poluvremena.

Fudbaler Barselone Pau Kubarsi postigao je gol u 52. minutu, ali je posle upotrebe VAR tehnologije pogodak poništen zbog ofsajda.

Barselona je utakmicu završila sa desetoricom, pošto je Erik Garsija dobio crveni karton u 85. minutu.

Revanš utakmica na programu je 3. marta u Barseloni.

U drugom polufinalu igraju Atletik Bilbao i Real Sosijedad.

U prvoj utakmici u Bilbau, Sosijedad je sinoć pobedio 1:0.

Revanš se igra 4. marta.

(Beta)

