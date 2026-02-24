Atletiko u osmini finala Lige šampiona, het-trik Serlota

Fudbaleri Atletiko Madrida plasirali su se večeras u osminu finala Lige šampiona, pošto su na svom terenu pobedili Klub Briž sa 4:1, u revanš utakmici plej-ofa.

Prvi meč, odigran prošle nedelje, završen je nerešenim rezultatom 3:3, pa je Atletiko ukupnim rezultatom 7:4 prošao dalje.

Atletiko je na večerašnjem meču poveo u 23. minutu golom Aleksandera Serlota. Golman Jan Oblak je daleko ispucao loptu, do nje je došao Serlot i uspeo da šutira sa igračem „na sebi“ i savlada golmana Klub Briža Simona Minjolea, koji je vrlo loše intervenisao.

Prednost Atletika je kratko trajala, pošto je Hoel Ordonjes u 36. minutu izjednačio na 1:1, pošto je glavnom posle kornera savladao Jana Oblaka. Gostujući tim je mogao i do preokreta nekoliko minuta kasnije, ali je Oblak sjajno reagovao, pa se na odmor otišlo nerešenim rezultatom 1:1.

Španski tim je posle tri minuta igre u nastavku ponovo poveo, a strelac je bio Džoni Kardoso udarcem sa ivice kaznenog prostora, a tačku na ovaj dvomeč stavio je Serlot sa još dva gola.

Prvi je postigao u 76. minutu posle sjajne asistencije Lukmana, koji je prethodno odigrao dupli pas sa Grizmanom, a drugi u 87. minutu kada mu nije bilo teško da sa peterca još jednom savlada Minjolea.

Atletiko će u osmini finala igrati protiv Liverpula ili Totenhema.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com