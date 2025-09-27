Atletiko ubedljiv protiv Reala u madridskom derbiju

Fudbaleri Atletika pobedili su danas na svom terenu Real 5:2, u 177. madridskom derbiju, u utakmici sedmog kola španskog prvenstva.

Atletiko je poveo golom Robina Le Normana u 14. minutu, a Real je preokrenuo golovima Kilijana Mbapea u 25. i Arde Gularea u 36. minutu.

Domaći su izjednačili u trećem minutu nadoknade prvog poluvremena kada je strelac bio Aleksander Serlot, a poveli su golom Hulijana Alvaresa iz jednaesterca u 52. minutu.

U 63. minutu Alvares je postigao gol iz slobodnog udarca za vođstvo 4:2, a konačan rezultat postavio je Antoan Grizman u trećem minutu nadoknade vremena.

Atletiko je ostvario treću prvenstvenu pobedu i četvrti je na tabeli sa 12 bodova.

Real je pretrpeo prvi poraz u ligi, prvi je na tabeli sa 18 bodova, dva više ali i utakmicom više od drugoplasirane Barselone.

(Beta)

