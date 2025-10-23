ATP uvodi i masters u Saudijskoj Arabiji

Saudijska Arabija biće domaćin novog masters turnira za tenisere, najverovatnije od 2028. godine, saopštilo je danas Udruženje profesionalnih tenisera (ATP).

Udruženje je objavilo format 10 mastersa, ali predsednik ATP Andrea Gaudenci nije želeo da precizira godinu u kojoj će arabijski masters debitovati, ni tačno mesto u kalendaru.

To je prvo proširenje formata mastersa od osnivanja serije pre 35 godina i dolazi u trenutku kada su igrači ponovo pozvali na preispitivanje kalendara takmičenja i gustog rasporeda.

„Sve što možemo da kažemo u ovoj fazi je da će to biti na početku sezone… U prvom delu sezone“, rekao je Gaudenci tokom onlajn konferencije za novinare.

On je rekao da bi voleo da se jednonedeljni turnir sa 56 igrača održi u februaru, po završetku Australijan opena, nazivajući to boljim ishodom, a da bi bilo idealno da se uklopi u raspored turnira na Bliskom istoku i u Južnoj Americi.

To je poslednja u nizu odluka da se teniska takmičenja održe u bogatoj Saudijskoj Arabiji, gde su već prebačeni WTA finale i takmičenje mladih tenisera Finale za narednu generaciju, a u Rijadu se održava i egzibicioni turnir „Šest kraljeva“.

Gaudenci je rekao da je plan da se masters u Saudijskoj Arabiji održi od 2028. godine, a da će datum biti objavljen naredne godine.

„Februar je jedna od opcija… To je mogućnost, ništa još nije odlučeno“, dodao je on.

(Beta)

