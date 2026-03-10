Australija odobrila azil za pet iranskih fudbalerki

Vlada Australije odobrila je azil za pet članica ženske fudbalske reprezentacije Irana koje su boravile u toj zemlji na Azijskom kupu kada je izbio rat u Iranu, saopštio je danas jedan vladin ministar.

Odluka je doneta nakon višednevnih poziva iranskih organizacija u Australiji, ali i predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump, koji je pozvao australijske vlasti da pomognu igračicama. Fudbalerke ranije nisu javno govorile o tome da žele azil, ali su izazvale veliku pažnju u Australiji pošto pre prve utakmice na turniru nisu pevale iransku himnu.

U utorak rano ujutru policija je pet igračica prevezla iz njihovog hotela na bezbednu lokaciju, nakon što su podnele zahtev za azil. Tamo su se sastale sa ministrom unutrašnjih poslova Tonijem Berkom, koji je u Brizbejnu novinarima rekao da je tada završen postupak izdavanja humanitarnih viza.

„Ne želim ni da zamislim koliko je ova odluka teška za svaku od tih žena, ali sinoć je bilo radosti i olakšanja“, rekao je Berk, koji je na društvenim mrežama objavio fotografije igračica kako se smeju i aplaudiraju dok potpisuje dokumenta.

„One su bile veoma uzbuđene što započinju novi život u Australiji“, dodao je on.

Ministar je naveo da su igračice pristale da njihova imena i fotografije budu objavljeni, uz napomenu da žele da naglase da nisu političke aktivistkinje.

Iranska državna televizija saopštila je da je Fudbalski savez Irana zatražio od međunarodnih fudbalskih organizacija da razmotre, kako je navedeno, „direktno političko mešanje u fudbal“ predsednika Trampa, upozorivši da bi takve izjave mogle da utiču na organizaciju Svetskog prvenstva 2026, koji počinje u Severnoj Americi u junu.

Nagme Danai, članica iransko-australijske zajednice i migraciona agentkinja, rekla je da je u ponedeljak posetila igračice u hotelu kako bi ih informisala o mogućnostima koje imaju u Australiji.

„Rekla sam im da će, ako prihvate ovu ponudu, imati veliku budućnost ovde, više poštovanja i da neće biti izložene pritiscima kakve su imale u svojoj zemlji. Bile su oduševljene“, rekla je Danai.

Istovremeno je dodala da je razumljivo što je odluka bila teška jer igračice imaju porodice u Iranu i u Australiju su došle samo da učestvuju na takmičenju.

Iranska reprezentacija stigla je u Australiju prošlog meseca zbog Azijskog kupa za žene, pre nego što je rat u Iranu počeo 28. februara. Tim je tokom vikenda eliminisan sa turnira i suočio se sa mogućnošću povratka u zemlju pogođenu bombardovanjem. Selektorka reprezentacije Marzije Džafari izjavila je u nedelju da igračice „žele da se vrate u Iran što je pre moguće“.

Na spisku ekipe nalazilo se 26 igračica, kao i selektorka i članovi stručnog štaba. Berk je rekao da je ponuda za azil upućena svima u timu.

„Ove žene su veoma popularne u Australiji, ali razumemo da su u izuzetno teškoj situaciji kada donose ovakve odluke“, rekao je ministar.

Tokom dana u utorak došlo je i do manjeg incidenta ispred hotela reprezentacije, gde su demonstranti pokušali da zaustave autobus za koji se verovalo da prevozi ostatak ekipe. Neki su klečali ili legli ispred vozila uz povike „Spasite naše devojke“ i „Molimo vas reagujte odmah“, ali je autobus posle kratkog zadržavanja ipak napustio hotel.

Australijski premijer Entoni Albaneze rekao je da su Australijanci dirnuti situacijom u kojoj su se našle igračice.

„Bezbedne su ovde i treba da se osećaju kao kod kuće“, izjavio je Albanese.

Tramp je ranije u Vašingtonu pozvao Australiju da odobri azil svim članicama tima koje to žele, navodeći na društvenim mrežama da bi u suprotnom mogle da budu u opasnosti ako se vrate u Iran. U kasnijoj objavi pohvalio je australijskog premijera zbog odluke da primi deo igračica.

Iranski zvaničnici su Trampove izjave ocenili kao „neosnovane i nezakonite“, dok je prvi potpredsednik Irana Mohamad Reza Aref poručio da država „dočekuje svoju decu raširenih ruku“ i garantuje njihovu bezbednost.

