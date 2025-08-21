Australijski ragbista Genija završio igračku karijeru

Australijski ragbista, trostrukiučesnik svetskih prvenstava, Vil Genija (37), objavio je danas da se povlači iz profesionalnog ragbija.

Genija je odluku potvrdio na svom Instagram profilu, navodeći da će preći u trenerske vode kao stručnjak za veštine u japanskom klubu Kintetsu, zajedno sa dugogodišnjim saigračem Kvejdom Kuperom.

On završava karijeru kao sedmi igrač sa najviše nastupa za Australiju. U novembru 2018. postao je deseti Australijanac, i tek drugi igrač na svojoj poziciji posle Džordža Gregana, koji je stigao do 100 utakmica, i to protiv Engleske na Tvikendemu.

Tokom karijere osvojio je titulu u Super Ragbiju, Trofej tri nacije, Ragbi šampionat i Evropski Čelendž kup, a 2015. godine stigao je i do finala Svetskog prvenstva.

„Od trenutka kada sam 2006. zakoračio u Balmart kao klinac, do putovanja po svetu jureći loptu – sve je bilo više nego što sam ikada mogao da zamislim. Toliko da i dalje deluje kao san“, napisao je Genija.

Njegov dugogodišnji saigrač Kvejd Kuper među prvima mu je odao priznanje: „Kakav put, brate moj. Ko bi tada mogao da pretpostavi. Uvek smo nekako ostajali zajedno, kroz promene trenera, timova i zemalja. Zadovoljstvo je bilo deliti ovaj put sa tobom.“

