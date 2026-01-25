Austrijanac Feler pobednik slaloma u Kicbilu

Austrijski skijaš Manuel Feler pobedio je danas u slalomu, trci Svetskog kupa voženoj u Kicbilu.

Feler je pobedio rezultatom 1:40,60 minuta.

Drugo mesto zauzeo je vodeći posle prve vožnje Švajcarac Loik Mejar, sa zaostatkom od 0,35 sekundi.

Nemački skijaš Linus Štraser zauzeo je treće mesto sa 0,53 sekunde zaostatka.

Brazilski skijaš Lukas Pinejro Broten bio je četvrti, peto mesto zauzeo je Finac Eduard Halberg, a šesti je bio Belgijanac Arman Maršan.

Do danas vodeći u slalomu Norvežanin Atle Li Mekgrat nije završio prvu vožnju.

Vođstvo u disciplini preuzeo je Pinejro Broten sa 401 bodom, ispred Francuza Klemana Noela koji ima 375 bodova, nakon što je danas zauzeo osmo mesto. Mekgrat je treći sa 372 boda.

U generalnom plasmanu Svetskog kupa i dalje je prvi Švajcarac Marko Odermat sa 1.285 bodova, ispred Pinejro Brotena koji ima 668 i Mejara sa 583. Mekgrat je četvrti sa 578 bodova.

(Beta)

