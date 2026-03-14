Austrijanka Šajb pobedila u trci u Oreu i osvojila titulu u veleslalomu

Austrijska skijašica Julija Šajb pobedila je danas u veleslalomu, trci Svetskog kupa voženoj u švedskom Oreu i osvojla mali kristalni globus u toj disciplini.

Šajb je pobedila rezultatom 2:22,41 minuta i ostvarila peti trijumf u sezoni, koji joj je doneo mali kristalni globus.

Ona je posle prve vožnje bila druga, iza Švajcarkinje Kamile Rast, koja je napravila veliku grešku u drugoj vožnji i nije završila trku.

Drugo mesto zauzela je Amerikanka Pola Molcan sa 0,36 sekundi zaostatka, a treća je bila Novozelanđanka Alis Robinson sa 0,75 sekundi zaostatka.

Nemačka skijašica Ema Ajher zauzela je četvrto mesto, peta je bila Amerikanka Mikaela Šifrin, a šesto mesto zauzela je Zrinka Ljutić iz Hrvatske.

Trku pre kraja Šajb ima nedostižnih 660 bodova u plasmanu veleslaloma, ispred Rast koja ima 471 bod i trećeplasirane Šveđanke Sare Hektor koja ima 429 bodova.

U generalnom plasmanu Svetskog kupa prva je Šifrin sa 1.186 bodova, ispred Ajher koja ima 1.066 bodova i Rast sa 963 boda.

(Beta)

