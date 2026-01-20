Austrijanka Šajb pobednica veleslaloma u Kronplacu

Austrijska skijašica Julija Šajb pobedila je danas u veleslalomu, trci Svetskog kupa voženoj u Kronplacu.

Šajb je slavila rezultatom 2:19,85 minuta, odnosno bila je za 0,37 sekundi brža od drugoplasirane švajcarske skijašice Kamile Rast.

Šveđanka Sara Hektor, koja je bila vodeća posle prve vožnje, zauzela je treće mesto sa 0,46 sekundi zaostatka za pobednicom.

Četvrta je bila Amerikanka Mikaela Šifrin.

Današnju trku obeležio je i povratak Italijanke Federike Brinjone na stazu, devet meseci otkako je doživela tešku povredu. Ona je trku završila na šestom mestu.

Šifrin je vodeća u generalnom poretku Svetskog kupa sa 973 bodova, Rast je druga sa 833, dok je Nemica Ema Ajher na trećoj poziciji sa 598 bodova. U poretku veleslaloma, prva je Šajb, ispred Rast i Hektor.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com