Austrijanka Šajb pobednica veleslaloma u Tremblanu

Austrijska skijašica Julija Šajb pobedila je večeras u veleslalomu, trci Svetskog kupa voženoj u kanadskom Tremblanu.

Šajb je pobedila rezultatom dva minuta i 13 sekundi. Ona je nadoknadila zaostatak iz prve vožnje, u kojoj je zauzela drugo mesto, i ostvarila drugu pobedu u sezoni.

Drugo mesto zauzela je Norvežanka Sara Hektor sa 0,57 sekundi zaostatka. Ona je posle prve vožnje bila sedma.

Novozelanđanka Alis Robinson zauzela je treće mesto sa 0,78 sekundi zaostatka. Robinson je posle prve vožnje bila prva, imala je 0,16 sekundi prednosti u odnosu na Šajb, a čak 0,76 sekundi prednosti u odnosu na Hektor.

Četvrto mesto zauzele su Švajcarkinja Kamila Rast i Amerikanka Mikaela Šifrin sa 1,17 sekundi zaostatka za pobednicom.

U poretku veleslaloma prva je Robinson sa 292 boda, ispred Šajb sa 280 bodova i Zrinke Ljutić iz Hrvatske sa 178 bodova. Ljutić je večerašnju trku završila na sedmoj poziciji.

U generalnom plasmanu Svetskog kupa prva je Šifrin sa 458 bodova, a druga je Lara Kolturi iz Albanije sa 302 boda, nakon što je večeras zauzela 15. mesto.

Robinson je treća sa 292 boda, a četvrto mesto zauzima Šajb sa 280 bodova.

(Beta)

