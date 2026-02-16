Austriji zlato u superekipnom takmičenju, koje je prekinuto zbog snega

Reprezentacija Austrije u sastavu Jan Herl i Štefan Embaher osvojila je danas zlatnu medalju u superekipnom takmičenju u skijaškim skokovima na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.

Takmičenje u Predacu je prekinuto u poslednjoj, trećoj seriji zbog obilnih snežnih padavina, pa su medalje podeljene na osnovu rezultata iz dve serije.

Austrijanci su slavili osvojivši 568,7 bodova.

Srebrnu medalju osvojili su Poljaci Pavel Vonsek i Kasper Tomasijak sa 547,3 boda, dok je bronza pripala Norvežanima Johanu Andreu Forfangu i Kristoferu Eriksenu Sundalu koji su sakupili 538 bodova.

Jedni od favorita za medalju, Slovenci Anže Lanišek i Domen Prevc na kraju su zauzeli peto mesto.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com