Austrijska skijašica Linsberger završila sezonu zbog teške povrede kolena

Austrijska skijašica Katarina Linsberger završila je sezonu nakon što je doživela tešku povredu kolena u padu tokom treninga u Sankt Mihaelu, saopštila je danas Međunarodna skijaška i snoubord federacija (FIS).

Linsberger je zadobila prelom gornjeg dela cevanice, mesta gde se potkolenica spaja sa kolenom, zajedno sa rupturom meniskusa i povredom ligamenta desnog kolena. Ona se povredila tokom treninga za predstojeću trku u Kranjskoj Gori.

Olimpijska vicešampionka danas bi trebalo da bude podvrgnuta operaciji i propustiće Zimske olimpijske igre u februaru u Milanu i Kortini.

Linsberger je 2022. godine u Pekingu osvojila zlato u ekipnoj konkurenciji, a srebro u slalomu, a četiri godine ranije srebro u ekipnoj konkurenciji.

U nedelju je zauzela četvrto mesto u trci Svetskog kupa u slalomu u Zemeringu.

(Beta)

