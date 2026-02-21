Avdalović: Dali smo sve od sebe ali nije bilo dovoljno za pobedu protiv Zvezde

Trener košarkaša Mege Vule Avdalović rekao je da je njegova ekipa u večerašnjem finalu Kupa "Radivoja Koraća" protiv Crvene zvezde dala sve od sebe, ali da to nije bilo dovoljno za pobedu protiv tako kvalitetnog protivnika.

„Čestitam Zvezdi na fenomenalnom turniru, posebno danas u finalu, pokazali su odličnu igru pre svega u napadu. Kažnjavali su svaku našu grešku šutem za tri poena, pogodili su 17 trojki uz visok procenat šuta. Danas su bili bolji, mi smo dali sve od sebe i nismo uspeli da ponovimo pobedu od pre nekoliko nedelja (ABA liga). Sve što smo uradili nije bilo dovoljno da pobedimo ovako kvalitetan tim Crvene zvezde“, rekao je Avdalović na konferenciji za novinare u Nišu.

Mega nije uspela da osvoji Kup, pošto je u finalu izgubila od Crvene zvezde 84:106.

„Uglavnom se pita jači protivnik, ako imaju odnos kakav bi trebali, teško je suprotstaviti im se. Mi smo ih pobedili kada su imali dve vezane utakmice u Evroligi, uhvatili smo ih u međukoraku, bilo je neizvesno do samog kraja. Sve de pogodilo da pobedimo tada, poveli smo u pravom trenutku pred kraj gde smo ih uhvatili nespremne, sa manjkom energije, što danas nije bio slučaj. Više je bilo do njih nego do nas. Pokušavali smo da se nadigravamo, da igramo kako treba, ali to u ovom trenutku nije dovoljno za njih“, naveo je Avdalović.

On je istakao da je uvek imao fenomenalan odnos sa trenerom Zvezde Sašom Obradovićem, koji mu je svojevremeno bio trener.

„On je fenomenalan trener i čovek. Ostvarili smo lepe stvari i sarađivali, ima moje poštovanje, želim mu sve najbolje“, dodao je.

Trener Mege rekao je da je poznato kako sistem kluba funkcioniše, kroz rad sa mladim igračima, a da on pokušava da unese svoju filozofiju.

„Nekada to izgleda dobro, a nekada ne tako dobro, to je proces koji moramo da prođemo. Imamo jako mlade igrače, ostali smo bez jednog iskusnog koji je prešao u OKK Beograd. Imamo jako mlad tim, oscilacije su tokom sezone. Zadovoljan sam turnirom, nadam se da ćemo u ABA ligi pokušati da ponovimo sličnu igru, a do kraja sezone ćemo probati da napravimo iskorak u odbrani“, naveo je Avdalović.

Košarkaš Mege Bogoljub Marković rekao je da je ponosan na saigrače i stručni štab zbog ostvarenog velikog uspeha i plasmana u finale.

„Siguran sam da iz ovog Kupa izlazimo bolji i pametniji, ovo je lepa uspomena. Veoma bitna stvar za nas i da smo pobedili, mi svaki dan treniramo isto, nebitan je rezultat i protivnik. Dobili smo juče Partizan, danas se nismo obrukali, ali to neće ništa promeniti u pristupu treninzima“, rekao je Marković.

(Beta)

