Avdalović za Tanjug: Dao bih malu prednost Zvezdi, odbrana će odlučiti

Crvena zvezda večeras od 19 časova u dvorani Aleksandar Nikolić dočekuje Partizan u meču 21. kola Evrolige. U prvom evroligaškom derbiju u istoriji, crveno-beli su kao gosti savladali večitog rivala 76:73 u meču igranom 8. decembra prošle godine.

„Kao i svaki derbi do sada, očekuje nas zanimljiva utakmica. Posle dosta vremena, ove godine se susreću i u Evroligi. Obe ekipe su jako kvalitetne sa velikim brojem dobrih individualaca. Od dolaska Duška Ivanovića, Zvezda je dosta dobila u timskoj igri. Partizan sa druge strane ima dobar tim. Imali su problema sa povredama, ali su povratkom dvojice igrača, Avramovića i Smajlagića dobili na većoj rotaciji. Biće zanimljivo i neizvesno“, rekao je Avdalović i dodao da bi ipak prednost dao crveno-belima, ali i da će odbrana biti presudna:

„Malu prednost bih možda dao Crvenoj zvezdi zbog domaćeg terena. Mislim da su ekipe približnog kvaliteta i da igraju dobru odbranu i mislim da će to biti presudno. Odbrana će doneti prednost jednoj ili drugoj ekipi. Ko bude raspoloženiji u tom segmentu, na kraju će pobediti.“

Avdalović kaže da će Partizan dizati formu kako sezona bude odmicala.

„Poznato je za Željkove ekipe da od početka pa do kraja sezone napreduju 50 odsto i da su najbolje na kraju godine. Očekivan je uspon u igri. Partizan ima toliki broj igrača u rotaciji da je teško ostati konstantan u smislu individualnih partija, sem naravno Lesora koji igra sjajno od početka“, rekao je nekadašnji košarkaš Partizana i dodao da u ovakvim mečevima veliku ulogu imaju srpski košarkaši:

„Pa sigurno da ima toga da su domaći igrači prevaga, posebno u derbijima, ali bih rekao i da se prvenstva osvajaju na krilima domaćih igrača u smislu pripadnosti klubu i posvećenosti na terenu.“

Avdalović je dres Partizana nosio od 1998. do 2005. godine. Nekadašnji košarkaš smatra da je jako važno da igrači ne podlegnu pritisku koji se stvara u ovakvim mečevima.

„Kada se uđe u halu, više nema priče da li si ti dovoljno motivisan. Samo prisustvo publike će se osetiti. Očekujem krcatu halu, naboj i pitanje je samo, kako će ko to da prihvati. Da li će da izgore u toj želji. Iz mog iskustva kada sam igrao derbi, mislim da ti apsolutno nije ni potrebno zagrevanje nego odmah kreće neko ludilo i adrenalin. Tako da, što se toga tiče, pitanje je kako će ko da reaguje na tu atmosferu, da li će da da više nego što može ili će ga taj strah poklopiti u toj želji“, zaključio je Avdalović.

