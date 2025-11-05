Avramović se dobro oporavlja od povrede, mogao bi ranije da se vrati na teren

Košarkaš Dubaija Aleksa Avramović mogao bi da se vrati na teren ranije nego što je očekivano, pošto se dobro oporavlja od povrede.

Avramović je zbog povrede kolena propustio početak ove sezone, ali je blizu povratka na teren, naveo je danas izvor Basketnjuza.

Prvobitno se očekivalo da će se 31-godišnji srpski reprezentativac vratiti na teren između decembra i januara, ali je on ostvario napredak u oporavku zahvaljujući snažnoj radnoj etici i podršci medicinskog tima Dubaija.

Kako je preneo Basketnjuz, Avramović bi na teren mogao da se vrati za par nedelja.

Avramović je ovog leta potpisao trogodišnji ugovor sa Dubaijem.

Dubai je sezonu u ABA ligi počeo sa svih pet pobeda, dok je u Evroligi ostvario tri pobede i pretrpeo pet poraza.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com