Azar: Ako bude do mene biću u Realu i sledeće sezone

MADRID – Belgijski fudbaler Eden Azar izjavio je danas da bi voleo da ostane u Realu i pored toga što ne razgovara sa Karlom Ančelotijem, prenosi Mocartsport.

Azar je u španski klub došao 2019. godine i od tada odigrao 51 utakmicu i postigao samo četiri gola. Napadač u Realu zarađuje 15.000.000 evra po sezoni, dok mu ugovor ističe narednog leta.

„Voleo bih da ostanem, uvek sam to govorio. Nadam se da ću imati priliku da igram i da pokažem da zaslužujem da budem ovde. Normalno je da ljudi imaju nepoverenje u mene. Ali ako bude do mene, biću u Realu i sledeće sezone. Nikada se ne zna ali odlazak nije u mojim planovima i ne zna šta može da promeni taj moj stav. Duboko u sebi znam da mogu da budem od pomoći ekipi. Između nas postoji obostrano poštovanje ali ne mogu reći da razgovaramo. To poštovanje će uvek ostati jer ne mogu da ne poštujem tipa kao što je Karlo Ančeloti“, izjavio je Azar.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.