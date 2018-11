Babić: Porasli su apetiti, Napoliju neće biti lako

BEOGRAD – Fudbaler Crvene zvezde Srđan Babić kaže da je trijumf nad Liverpulom (2:0) uvećao ambicije prvaka Srbije u Ligi šampiona i da u Napulj idu sa ciljem da naprave novo iznenađenje.

„Očekivanja su porasla posle pobede nad Liverpulom, apetiti su veliki i ne idemo u Napulj samo da odigramo utakmicu, već da napravimo nešto. Imamo dosta problema sa povredama, ali nadamo se pozitivnom ishodu“, rekao je Babić novinarima pred put u Napulj.

Mladi štoper podseća da Liverpul nije šutnuo u okvir gola Napolija u Italiji, a da je Pari Sen Žermen bio na pragu poraza.

„Napoli je nadigrao i Liverpul i Pari Sen Žermena u Napulju. Možemo da očekujemo sličnu utakmicu kao u Beogradu, s tim da će Italijani napraviti male korekcije. Mi nemamo puno šta da menjamo. Sigurno je da Napoliju neće biti lako“, kaže Babić i najavljuje da se Zvezda neće braniti kao Kjevo protiv Napolija minulog vikenda (0:0) u Seriji A.

Član omladinske selekcije Srbije koja je bila prvak sveta na Novom Zelandu ističe da svaki bod u elitnom takmičenju jako puno znači.

„Na „Marakani“ su uvek drugačije utakmice. Naša publika, atmosfera, nismo izgubili na našem terenu. Sve je drugacije na gostovanju, ali ne predajemo se unapred“.

Babić priželjkuje da će imati šansu sličnu kao u Liverpulu, kada je propustio da donese vodstvo crveno-belima.

„Iznenadila me je ta lopta, Mane je spustio glavu i nisam očekivao da ću imati takvu šansu. Nisam mogao da reagujem, samo me je lopta pogodila u nogu… Ako bude slična prilika verujem da ću postići gol“, zaključuje bivši defanzivac Vojvodine i Sosijedada.

Utakmica 5. kola C grupe Lige šampiona između Napolija i Crvene zvezde igra se sutra na stadionu San Paolo od 21 sat.

(Tanjug)